Россиян предупредили о подорожании капремонта квартир

Эксперт Лапидус: Снижения цен на ремонт квартир в России точно ждать не стоит

Снижения цен на капитальный ремонт квартир в России в ближайшее время ждать не стоит, но рост будет не таким резким, как предсказывают эксперты. Прогноз по стоимости таких работ в 2026 году дал россиянам заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в беседе с НСН.

Ранее аналитики компании Domeo спрогнозировали в своем исследовании, что в 2026 году стоимость капитального ремонта жилья под ключ подорожает на 20-25 процентов. Однако Лапидус не согласен с такими ожиданиями.

«Я не сильно верю в возможность такого повышения стоимости капитального ремонта. Ни один прогноз не дает таких величин, но, конечно, увеличение стоимости капремонта будет таким же, как увеличение стоимости общестроительных работ. Но цифры явно завышены», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, подорожать могут отдельные строительные материалы. Лапидус ожидает, что некоторые товары вырастут в цене на 10-15 процентов. Однако для ряда позиций возможно и подорожание на 25 процентов.

«Вообще я бы поостерегся говорить, что что-то будет за пределами инфляционных ожиданий. А вот снижения цен на ремонт точно ждать не стоит», — заключил эксперт.

