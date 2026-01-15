Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 15 января 2026Экономика

Россиян предупредили о подорожании капремонта квартир

Эксперт Лапидус: Снижения цен на ремонт квартир в России точно ждать не стоит
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Снижения цен на капитальный ремонт квартир в России в ближайшее время ждать не стоит, но рост будет не таким резким, как предсказывают эксперты. Прогноз по стоимости таких работ в 2026 году дал россиянам заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в беседе с НСН.

Ранее аналитики компании Domeo спрогнозировали в своем исследовании, что в 2026 году стоимость капитального ремонта жилья под ключ подорожает на 20-25 процентов. Однако Лапидус не согласен с такими ожиданиями.

«Я не сильно верю в возможность такого повышения стоимости капитального ремонта. Ни один прогноз не дает таких величин, но, конечно, увеличение стоимости капремонта будет таким же, как увеличение стоимости общестроительных работ. Но цифры явно завышены», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, подорожать могут отдельные строительные материалы. Лапидус ожидает, что некоторые товары вырастут в цене на 10-15 процентов. Однако для ряда позиций возможно и подорожание на 25 процентов.

«Вообще я бы поостерегся говорить, что что-то будет за пределами инфляционных ожиданий. А вот снижения цен на ремонт точно ждать не стоит», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о риске получить штрафы за ремонт в квартире. Так, наказать могут за запах краски, шум и хранение стройматериалов в подъезде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok