Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:30, 5 января 2026Экономика

В России предупредили о штрафах за ремонт в квартире

Машаров: Россиян могут оштрафовать за запах краски и шум во время ремонта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россияне, собирающиеся делать ремонт, должны помнить о штрафах, которые могут грозить при его проведении. Так, наказать рублем могут за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде, о чем рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что при проведении ремонта собственники квартиры должны понимать, что из-за сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Роспотребнадзор может начать проверку после жалобы соседей.

Кроме того, если собственник начинает шумные ремонтные работы в запрещенное время, то это может обернуться штрафом от 500 до 1000 рублей для физических лиц, напомнил Машаров. Между тем, единого федерального закона, регулирующего уровень шума в жилых домах, все еще нет, поэтому каждый регион сам определяет допустимый уровень шума.

«Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке», — подчеркнул член Общественной палаты. За такие действия собственнику грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что более половины россиян будут делать ремонт в новогодние праздники. Так, соотечественники массово захотели потратить январские выходные на мелкий ремонт и декор жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп расставил приоритеты в вопросе Венесуэлы

    В США анонсировали отчет Трампа перед конгрессменами по Венесуэле

    Русские боевые снеговики встали на защиту освобожденных территорий

    Раскрыта позиция сторонников Трампа по захвату Мадуро

    Временное правительство Венесуэлы поддержало Мадуро после ареста

    Американский режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

    В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok