В России предупредили о штрафах за ремонт в квартире

Машаров: Россиян могут оштрафовать за запах краски и шум во время ремонта

Россияне, собирающиеся делать ремонт, должны помнить о штрафах, которые могут грозить при его проведении. Так, наказать рублем могут за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде, о чем рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что при проведении ремонта собственники квартиры должны понимать, что из-за сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Роспотребнадзор может начать проверку после жалобы соседей.

Кроме того, если собственник начинает шумные ремонтные работы в запрещенное время, то это может обернуться штрафом от 500 до 1000 рублей для физических лиц, напомнил Машаров. Между тем, единого федерального закона, регулирующего уровень шума в жилых домах, все еще нет, поэтому каждый регион сам определяет допустимый уровень шума.

«Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке», — подчеркнул член Общественной палаты. За такие действия собственнику грозит штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что более половины россиян будут делать ремонт в новогодние праздники. Так, соотечественники массово захотели потратить январские выходные на мелкий ремонт и декор жилья.