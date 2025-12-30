Россияне массово собрались потратить праздники на ремонт

«Лемана.Про»: Более половины россиян будут делать ремонт в новогодние праздники

Россияне массово собрались потратить новогодние праздники 2026 года на ремонт — планы по благоустройству жилья есть у более чем половины опрошенных (54 процента). Такие данные приводят аналитики гипермаркета «Лемана.Про» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты отметили, что доля желающих заняться ремонтом выросла на 15 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда она достигала 39 процентов. Такую тенденцию аналитики связывают с более длинными каникулами в 2026 году.

Большинство россиян планируют заняться мелким ремонтом и декорированием жилья (36 и 18 процентов соответственно). Еще 19 процентов собираются сфокусироваться на переделке одного помещения, и лишь 8 процентов респондентов решатся проводить строительные работы с нуля.

Ранее россиянам назвали способ сделать квартиру дороже при помощи ремонта. Так, стоит отказаться от скошенных стен, кривых углов и дизайнерских изысков. Продуманная планировка и простые прямоугольные формы сделают жилье ликвидным даже через 10 лет, и при продаже не придется снижать цену.