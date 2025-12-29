Россиянам назвали способы продать квартиру дороже

Архитектор Матвеев: Грамотная планировка повысит стоимость квартиры

Грамотная планировка с учетам баланса площадей повысит комфорт и стоимость квартиры. Способы продать жилье дороже в будущем назвал россиянам архитектор Павел Матвеев, пишет «Газета.Ru».

Специалист отметил, что важно не только количество комнат, но и их соразмерность друг другу и общему метражу. «Три крошечные спальни в квартире площадью 60 квадратных метров могут оказаться менее функциональными, чем две просторные. Огромная гостиная при миниатюрной кухне или гигантский холл, отнимающий площадь у жилых зон, — все это признаки дисбаланса», — пояснил специалист.

Матвеев посоветовал найти идеальный баланс между общественными и приватными зонами, исходя из потребности жильцов, а также продумать повседневные маршруты. Для этого нужно представить, удобно ли будет пройти из спальни в ванную и на кухню.

Архитектор также порекомендовал не использовать скошенные стены и острые углы, если у них нет полезной функции — лучше отказаться от дизайнерских изысков и ориентироваться на простые прямоугольные формы. Грамотная планировка, по словам эксперта, сделает жилье ликвидным даже через 10 лет.

«Потенциальный покупатель на подсознательном уровне считывает логику и удобство пространства, даже если отделка уже устарела. Чаще всего он понимает, что ему не придется вкладываться в дорогостоящую перепланировку со сносом стен и переносом коммуникаций», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру продали в России за 1,5 миллиарда рублей. Она находится в жилищном комплексе в двух шагах от Красной площади.