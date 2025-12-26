Реклама

10:02, 26 декабря 2025Экономика

Названа стоимость самой дорогой проданной в России квартиры

«Циан»: Самая дорогая квартира, проданная в 2025 году, стоила 1,5 млрд руб.
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая дорогостоящая квартира, проданная в 2025 году на сервисе «Циан», оценивалась более чем в 1,5 миллиарда рублей. Такие данные агентству РИА Новости привели аналитики компании.

Данный лот располагался в жилищном комплексе в двух шагах от Красной площади. Дороже одного миллиарда рублей стоили десять новых квартир, представленных на платформе. Все они экспонировались в Москве.

За аренду самой дорогой съемной квартиры, выставленной на «Циане», запрашивают 9 миллионов рублей в месяц. По такой ставке предлагается снимать пятикомнатную резиденцию площадью 600 квадратных метров в столичном районе Хамовники. Найти арендаторов, правда, пока не удалось — объявление все еще выставлено на сайте.

В среднем купить квартиры в новостройке в 2025 году можно было за 9,4 миллиона рублей. Стоимость готового жилья составляла около 6,7 миллиона рублей. Таким образом, за год, по статистике компании, цены выросли на 8 и 6 процентов соответственно.

Кроме того, выяснился и самый излюбленный для покупки квартиры день — им оказалась пятница, когда заключалась каждая пятая сделка с жильем в новостройке. Самым популярным этажом оказался третий, также квартиры зачастую брали на втором, четвертом и пятом этажах. Самая маленькая квартира, проданная с помощью платформы, занимала 13 квадратных метров. Такую площадь имела студия в Санкт-Петербурге. Жилье по 14 квадратных метров также продавалось в Москве, Воронеже и Рязани. В целом площадь лота в новостройке за 2025 год сократилась примерно на 0,7 квадратного метра, достигнув в среднем 46,6 «квадрата».

В старом же фонде медианная площадь, наоборот, выросла — на 1,01 «квадрата», до 50,7 квадратного метра. На вторичном рынке чаще всего покупали жилье в домах 2022-2024 годов, также популярностью пользовались здания 2015-2017 годов постройки и 1970-1975 годов.

Ранее была подсчитана стоимость самого дорогого машиноместа в Москве. Так, жильцам клубного дома в 3-м Обыденском переулке можно припарковаться за 41,5 миллиона рублей.

