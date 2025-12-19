Реклама

Экономика
09:36, 19 декабря 2025Экономика

Названа стоимость самого дорогого машино-места в Москве

Самое дорогое в Москве парковочное место стоит 41,5 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самое дорогое в Москве парковочное место оценивается в 41,5 миллиона рублей. Такие данные агентству РИА Новости предоставили в девелоперской компании Sminex.

Самое дорогостоящее машино-место располагается в клубном доме в 3-м Обыденском переулке. Его площадь составляет 24,9 квадратного метра. Другие машино-места подобной стоимости продаются в домах в Костянском переулке — там за парковочное место площадью 32 квадратных метра просят 39 миллионов рублей. 33-метровое машино-место на Садовнической улице, как выяснили аналитики, обойдется в 33 миллиона рублей. Следом в рейтинге компании идут парковочные места на Пречистенской набережной — здесь машино-место площадью 32,1 «квадрата» стоит 32 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Большой Толмачевский переулок — купить машино-место площадью 22,9 «квадрата» здесь можно за 29,9 миллиона рублей.

Всего же в элитных новостройках столицы, по статистике застройщика, продается 439 парковочных места, а число запроектированных превышает 7,7 тысячи. В 96 процентах случаев речь идет о подземной парковке, 16 процентов из них полностью автоматизированы. Зарядные станции для электромобилей имеются в 67 процентах паркингов. Медианная стоимость парковочного места в столице достигает 22 миллионов рублей, поднявшись с 2024 года на 28 процентов, а средняя площадь — 17 квадратных метров, отметили в фирме.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на машино-места. Их стоимость может вырасти на 5-10 процентов в 2026 году.

