Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 30 мая 2026Мир

Стало известно о бегстве Зеленского из Киева после предупреждения России

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский покинул Киев после предупреждения России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский, по сообщениям, воспринял предупреждения МИД России о возможных ответных ударах по центрам принятия решений всерьез и уехал из Киева. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, Зеленский уже не раз покидал столицу при возникновении угрозы, и такая модель поведения стала для него привычной, в результате чего, как он считает, от этого страдает все население Украины.

«Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» Су-35. В чем их особенность и что думают об этом оружии в России?

    Названы способы не попасть под сокращение

    ВСУ испугались применять БПЛА «Лютый»

    На Украине пожаловались на регулярную смену тактики российских ударов

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в небе над российским регионом

    Украинский пленный рассказал о питании в ВСУ двумя кусками печенья в день

    Работающим с распускающими сплетни коллегами россиянам дали совет

    Стало известно о бегстве Зеленского из Киева после предупреждения России

    Названы опасные для хранения на балконе в жару вещи

    Глава Пентагона назвал одну страну халявщиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok