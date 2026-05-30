Стало известно о бегстве Зеленского из Киева после предупреждения России

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский покинул Киев после предупреждения России

Украинский президент Владимир Зеленский, по сообщениям, воспринял предупреждения МИД России о возможных ответных ударах по центрам принятия решений всерьез и уехал из Киева. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, Зеленский уже не раз покидал столицу при возникновении угрозы, и такая модель поведения стала для него привычной, в результате чего, как он считает, от этого страдает все население Украины.

«Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.