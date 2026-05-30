Бывший СССР
06:41, 30 мая 2026

Украинский пленный рассказал о питании в ВСУ двумя кусками печенья в день

Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

По словам рядового 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кадунова, который сдался в плен российским военным в Сумской области, в беседе с ТАСС он сообщил, что из-за нехватки продовольствия бойцам приходилось обходиться всего несколькими кусками печенья в день, иногда запивая их чаем.

«Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», — заявил собеседник агентства.

Он также сообщил, что у военнослужащих не было сухой одежды, отметив, что все было мокрым и влажным, а сами они находились в грязном состоянии.

Ранее другой пленный украинский солдат Сергей Кадунов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) начали угрожать расправой над семьями в случае побега от мобилизации.

