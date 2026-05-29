Теннисист Хачанов описал причину поражения на «Ролан Гаррос» фразой: «Хрен его знает»

Российский теннисист Карен Хачанов одной фразой описал причину поражения на «Ролан Гаррос». Его слова приводит «Чемпионат».

Хачанов проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Франции голландцу Йесперу де Йонгу в пяти партиях со счетом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6. Поединок продолжался 4 часа и 42 минуты. «Хрен знает, чего не хватило», — заявил Хачанов по окончании игры.

Таким образом, из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос» остался лишь Андрей Рублев. В четвертом круге он сыграет с чешским теннисистом Якубом Меншиком. Поединок пройдет в воскресенье, 31 мая, он начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее из розыгрыша вылетел сербский теннисист Новак Джокович. Он впервые за последние 17 лет не смог преодолеть барьер третьего круга.