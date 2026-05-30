Названы способы не попасть под сокращение

Эйчар Степанова призвала следить за нишей, чтобы не попасть под сокращение

Сегодня компании сокращают не всех подряд, а тех, чья ценность неочевидна, убеждена основатель HR-агентства «Команда и точка» Юлия Степанова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые помогут не попасть под этот процесс в IT, ритейле и производстве.

В первую очередь эксперт рекомендовала оцифровать свой вклад. Эйчар призналась, что получает тысячи резюме, в которых люди, проработавшие в компании много лет, пишут: «развитие продукта, анализ целевой аудитории», а на собеседовании многие говорят: «не знаю, как объяснить, что я делал конкретно, функционал был широкий, и цифр никаких нет».

«Такие формулировки не работают. Работодатель в 2026 году хочет видеть другое: сократил издержки на 18 процентов, повысил конверсию с 2,5 до 4,8 процента, вывел продукт на рынок и сразу же получил высокий охват. Важно не просто цифрами закидать работодателя, а донести, за счет чего они получены. Если оцифровать свой вклад не получается, вернитесь к каждой задаче и честно ответьте себе: зачем я это делал? К чему это привело? Как это отразилось на бизнесе? Эти ответы и станут основой вашего резюме и главными аргументом на собеседовании», — поделилась Степанова.

Второй устойчивый тренд во всех трех нишах, по словам специалиста, это запрос на узкую экспертизу. Дело в том, что компании сокращают издержки, экономят деньги и за зарплату и хотят получить специалиста, который досконально знает именно их рынок.

В IT, например, джунов сейчас пруд пруди, рынок ими перенасыщен. Востребованы сильные мидлы и сеньоры с глубокой специализацией. Та же история в ритейле и производстве: выигрывает не тот, кто пробовал все, а тот, кто говорит: "я пять лет в этой нише, знаю ее изнутри и вот чего здесь добивался" Юлия Степанова HR-эксперт

«Следите за своей нишей и будьте в нее влюблены, иначе вы из нее выпадете. Рынок меняется, наши заказчики приходят с запросами: "нам нужны те, кто следит за индустрией, может перестраиваться и понимает закономерности развития сферы". В любой сфере важно быть в контексте: читать отраслевые новости, следить за тем, что происходит у конкурентов, знать, кто и что делает в топе вашей ниши», — высказалась эксперт.

Еще один обязательный пункт в 2026 году — это использование AI в своей ежедневной работе для повышения личной эффективности, указала эйчар. Так, специалист, который решает рутинные задачи с помощью нейросетей грамотно и осознанно, работает быстрее, точнее и стоит дороже.

Регулярно слышим фразу от работодателей: "нам нужен человек с горящими глазами". За ней стоит очень даже конкретный запрос. Люди, которые искренне любят свое дело, сами следят за трендами, инициируют улучшения. Именно они первыми осваивают новые инструменты, предлагают компании решения и оптимизируют процессы внутри. И именно их руководители сокращают в последнюю очередь, потому что таких людей сложно найти заново Юлия Степанова HR-эксперт

Чтобы показать ценность компании прямо сейчас, собеседница «Ленты.ру» посоветовала прийти к руководителю с конкретным предложением и цифрами: «Я проанализировал, где мы теряем деньги/время/клиентов, и вот что предлагаю». Это продемонстрирует, что вы понимаете бизнес-логику, а не только зону своей ответственности, и мыслите категориями результата.

«Займитесь выстраиванием связей внутри компании, подойдите к этому не формально, а стратегически и стройте коммуникацию не вокруг сплетен, а вокруг рабочих задач и карьерных планов. Что это означает на практике: делайте свою работу так, чтобы вы могли способствовать успеху ваших коллег; включайтесь и в смежные процессы с другими кросс-функциональными отделами; регулярно синхронизируйтесь с коллегами и с руководителем — вы должны понимать, как ваши коллеги оценивают ваш вклад в общий результат. Запомните: людей, которые напрямую влияют на результат команды, сокращать не будут», — заключила Степанова.

