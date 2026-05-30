На Украине пожаловались на регулярную смену тактики российских ударов

Спикер ВС Украины Игнат: Россия регулярно меняет тактику ударов по Украине

Россия регулярно меняет тактику ударов ракетами и дронами по Украине, на это в эфире YouTube-канала ProUA пожаловался спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Есть тактика рассредоточенного удара по разным регионам. Есть тактика удара по какому-либо из регионов — Днепр, Киев или Одесса», — отметил он.

Игнат пояснил что дроны идут волнами, после чего следует атака баллистическими ракетами по проложенным через ПВО маршрутам. Спикер ВС также прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, в ходе которой противовоздушная оборона показала низкую эффективность.

Он рассказал, что для удара по одному городу использовалось больше количество ракет и беспилотников, поэтому ПВО не справилось, особенно с учетом нехватки ракет для комплексов Patriot.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.

