Россия пригрозила Норвегии ответом на угрожающие безопасности действия и планы

Посольство РФ: Москва ответит Норвегии на угрожающие безопасности действия и планы

Посольство России в Осло пригрозило Норвегии ответом на угрожающие безопасности действия и планы, передает РИА Новости.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену развединформацией, а также планы о размещении ударных вооружений на севере страны.

«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа», — отметили в посольстве. Там добавили, что непосредственные параметры реагирования находятся в ведении Минобороны России.

Ранее в посольстве РФ заявили, что Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные системы вооружения. Эти комплексы будут ориентированы на объекты на Кольском полуострове, уточнили в дипмиссии.