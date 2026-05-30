04:14, 30 мая 2026

Иран заявил об отсутствии обсуждений с США вопроса о вывозе урана

Фото: Globallookpress.com

Иран не обсуждал с США вопрос о вывозе обогащенного урана. Об отсутствии таких консультаций заявил в беседе с РИА Новости глава комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Он уточнил, что на нынешнем этапе встреч делегаций Ирана и Пакистана, а также в контактах с американцами эта тема вообще не поднималась.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану. Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, подчеркнул политик. Вторым требованием стало открытие Ормузского пролива. Американский лидер считает, что водная артерия должна быть разблокирована для беспрепятственного судоходства без промедлений и пошлин.

