05:11, 30 мая 2026Мир

На Западе заявили о достижении Россией главной цели в конфликте с Украиной

Профессор Сакс: Россия достигла главной военной цели, Украина уже не вступит в НАТО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире своего YouTube-канала заявил, что Россия уже достигла главной военной цели в конфликте с Украиной, поскольку последняя уже не вступит в НАТО.

«Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное», — отметил западный эксперт.

Сакс также указал, что Украина не достигла прорывов на фронте, поэтому хочет расширить конфликт и втянуть США и Европу в эскалацию.

Профессор удивился тому, что Европа ведется на провокации Украины. «Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно», — сказал он.

Ранее Сакс заявил, что влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю.

