Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:30, 22 мая 2026Мир

В США назвали желающих навредить России и Китаю

Сакс: Неоконсерваторы пытаются вредить России и КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

В качестве примера он привел экс-госсекретаря США Викторию Нуланд и сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые, по его словам, считают необходимым усложнить жизнь Москве и Пекину.

При этом, как отметил Сакс, их позиция основана на меркантильных интересах и заблуждениях. «Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы», — пояснил он.

Ранее Грэм заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы. Он также пригрозил ограничительными мерами Китаю, заявив, что, если бы Пекин не закупал нефть у Тегерана, то экономика Ирана уже бы рухнула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    Звезда реалити-шоу попала в больницу из-за несчастного случая

    В Германии встревожились из-за инициативы Мерца по Украине

    В России предложили не брать деньги за платные дороги в одном случае

    Стало известно об исчезновении одного подразделения на Украине

    Скандальная порнозвезда назвала самые отвратительные запросы клиентов

    США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

    Украина вновь попыталась атаковать Москву

    Россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов

    Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok