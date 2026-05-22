Сакс: Неоконсерваторы пытаются вредить России и КНР

Влиятельные американские консерваторы пытаются вредить России и Китаю. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

В качестве примера он привел экс-госсекретаря США Викторию Нуланд и сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые, по его словам, считают необходимым усложнить жизнь Москве и Пекину.

При этом, как отметил Сакс, их позиция основана на меркантильных интересах и заблуждениях. «Во-первых, это бизнес. Речь идет о военных контрактах на сотни миллиардов долларов. Во-вторых, они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы», — пояснил он.

Ранее Грэм заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы. Он также пригрозил ограничительными мерами Китаю, заявив, что, если бы Пекин не закупал нефть у Тегерана, то экономика Ирана уже бы рухнула.