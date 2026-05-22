Стало известно об исчезновении одного подразделения на Украине

06:01, 22 мая 2026

«Лента.ру»: На Украине исчезла группа колумбийских наемников
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Группа колумбийских наемников во главе с Энерлином Остеном, раскритиковавшая ранее службу в Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчезла в ноябре прошлого года на территории республики при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщается в расследовании «Ленты.ру», посвященному латиноамериканским наемникам.

В частности, в октябре прошлого года колумбиец Энерлин Остен, сражавшийся на стороне Украины, опубликовал видео от имени своей группы из нескольких десятков соотечественников. Они обратились к президенту страны Густаво Петро с просьбой спасти их после того, как спустя два месяца службы отказались продолжать воевать на стороне Киева.

Эстен также призвал всех находящихся на Украине колумбийцев немедленно покинуть страну. По его словам, ВСУ относятся к ним как «к низшей расе». Однако при попытке пересечь границу с Польшей группу арестовали, поместили в тюрьму и потребовали отслужить шесть месяцев. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Это ловушка. Сначала у нас забрали паспорта. Потом все-таки отпустили. Мы добрались до границы… Там нас арестовали и посадили в тюрьму

Энерлин Остенколумбийский наемник ВСУ

17 мая взятый в плен российскими военными группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о процессе вербовки жителей столицы страны Боготы. По словам мужчины, с вербовщиком он познакомился во время подработки в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах ВСУ в качестве повара. Работу он обещал только в тылу, в безопасности, без участия в боевых действиях, однако его отправили на линию фронта.

