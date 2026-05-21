06:31, 22 мая 2026

Агент Кокорина рассказал о нежелании футболиста возвращаться в Россию

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Агент Тимофей Бердышев, представляющий футболиста Александра Кокорина, рассказал о нежелании игрока возвращаться в Россию. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два — из России», — заявил агент.

По словам Бердышева, Кокорину нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. «Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу — нужна команда с задачами и целями, — то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути», — отметил он.

20 мая кипрский «Арис» объявил об уходе Кокорина. Россиянин защищал цвета клуба с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Он также играл за итальянскую «Фиорентину».

