07:38, 22 мая 2026Мир

Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

Национальный доклад Демократической партии США опубликовал 200-страничный доклад с причинами поражения экс-вице-президента Камалы Харрис на выборах президента 2024 года. Документ был подготовлен консультантом Демпартии Полом Риверой, передает РИА Новости.

«Белый дом на протяжении трех с половиной лет не оказывал Харрис эффективной поддержки для укрепления ее позиций до того момента, как произошла смена кандидата», — указано в документе. Отмечается, что еще одной причиной ее поражения стал тот факт, что демократы не могли доходчиво объяснить, почему нельзя голосовать за Дональда Трампа, вместо этого попросту называя его кандидатуру «неприемлемой».

Доклад стал причиной серьезных споров и подвергся внутрипартийной критике. Поначалу представители Демпартии отказывались публиковать текст, однако в итоге он был выложен с дисклеймером, что документ «отражает исключительно взгляды автора».

Ранее Харрис допустила, что снова пойдет на выборы главы государства в 2028 году, несмотря на свое поражение. Она подчеркнула, что служение народу «остается в ее крови».

