16:55, 25 октября 2025Мир

Один из противников Трампа задумался о посте президента

Харрис допустила, что снова пойдет на президентские выборы в 2028 году
Максим Габриелян
Фото: Mario Tama / Getty Images

Бывший вице-президент США Камала Харрис допустила, что снова пойдет на выборы главы государства в 2028 году, несмотря на свое поражение Дональду Трампу. Об этом она рассказала в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

«Возможно», — ответила политик на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Харрис подчеркнула, что служение народу «остается в ее крови». По ее словам, она не следит за рейтингами и опросами общественного мнения, которые говорят о ее непопулярности в обществе. Поэтому принимать решение о борьбе за пост главы государства она будет без оглядки на эти данные.

Ранее журнал Politico сообщал, что американские граждане по-прежнему опасаются избирать на пост главы государства женщину. Большинство респондентов выразили положительное отношение к женщинам в политике, однако каждый пятый участник опроса отказался бы голосовать за женщину-президента. При этом молодые избиратели более скептичны, чем старшее поколение.

