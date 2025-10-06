Американские избиратели высказались о женщине-президенте США

Politico: Американцы по-прежнему опасаются избирать женщину-президента

Американские граждане по-прежнему опасаются избирать на пост главы государства женщину. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные опроса, проведенного Американским университетом.

Большинство респондентов выразили положительное отношение к женщинам в политике, однако каждый пятый участник опроса отказался бы голосовать за женщину-президента. При этом молодые избиратели более скептичны чем старшее поколение.

Почти каждый пятый избиратель заявил, что он или кто-то из его близких не выберет женщину-кандидата в президенты. В их число входят четверть женщин и 20 процентов мужчин моложе 50 лет. Они заявили, что не поддержат квалифицированного кандидата-женщину на пост главы Белого дома. В то же время 13 процентов мужчин и женщин старше 50 лет выразили неготовность поддержать кандидатуру женщины.

Респонденты признали, что больше доверяют женщинам в социальной сфере. Однако в вопросах национальной безопасности и глобальных конфликтов предпочтение отдается мужчинам.

По словам руководителя исследования Вивы де Вик, опрос выявил серьезный парадокс. «Избиратели доверяют женщинам в самых важных вопросах и хотят видеть больше женщин на руководящих должностях. Однако, когда их спрашивают о президентстве, предвзятость и узкие ожидания снова дают о себе знать», — отметила она.

Отмечается, что на мнение американцев повлияла и кандидатура бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Более 40 процентов независимых избирателей считают, что Харрис усложнила другим жизнь.

Ранее стало известно, что более 70 процентов американцев считают президента США Дональда Трампа недостойным Нобелевской премии мира и в целом сомневаются в его заслугах. Согласно данным, 76 процентов респондентов выразили несогласие с необходимостью получения политиком награды.

Большинство американцев не одобряют действия Трампа, включая 60 процентов, которые дают ему отрицательную оценку за его действия в войне между Россией и Украиной, и 58 процентов, которые не одобряют его действия в войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа.