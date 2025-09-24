Мир
12:34, 24 сентября 2025

Американцы сочли Трампа недостойным Нобелевской премии мира

Больше 70 процентов американцев считают Трампа недостойным Нобелевской премии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Больше 70 процентов американцев считают недостойным президента США Дональда Трампа Нобелевской премии мира и в целом сомневаются в его заслугах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на опрос общественного мнения.

Согласно данным, 76 процентов респондентов выразили несогласие с необходимостью получения политиком награды. «Этот вывод не может показаться удивительным, учитывая, что большинство американцев не одобряют действия Трампа, включая 60 процентов, которые дают ему отрицательную оценку за его действия в войне между Россией и Украиной, и 58 процентов, которые не одобряют его действия в войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа», — пишет издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для получения нобелевской премии Трамп должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что американский лидер способен повлиять на ситуацию в секторе Газа, поскольку США поставляют оружие для ведения боевых действий в анклаве. «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, Трампу необходимо надавить на Израиль для завершения боевых действий.

.
