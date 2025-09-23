Мир
22:37, 23 сентября 2025Мир

Макрон назвал условие для получения Трампом Нобелевской премии

Макрон: Трамп получит Нобелевскую премию в случае разрешения конфликта в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Чтобы получить Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Такое мнение высказал глава Франции Эммануэль Макрон в интервью BFMTV.

Он отметил, что американский лидер способен повлиять на ситуацию в секторе Газа, поскольку США поставляют оружие для ведения боевых действий в анклаве. «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, Трампу необходимо надавить на Израиль для завершения боевых действий.

Ранее стало известно, что Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа.

    Все новости