Макрон назвал условие для получения Трампом Нобелевской премии

Макрон: Трамп получит Нобелевскую премию в случае разрешения конфликта в Газе

Чтобы получить Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Такое мнение высказал глава Франции Эммануэль Макрон в интервью BFMTV.

Он отметил, что американский лидер способен повлиять на ситуацию в секторе Газа, поскольку США поставляют оружие для ведения боевых действий в анклаве. «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, Трампу необходимо надавить на Израиль для завершения боевых действий.

Ранее стало известно, что Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа.