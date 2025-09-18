Мир
Трамп нецензурно выразился об отношениях с Нетаньяху

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: i-Images / Pool / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Трамп заявил нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу, чтобы принудить радикальное палестинское движение ХАМАС к капитуляции, вместо предпочитаемого президентом метода переговоров о прекращении огня. Его недовольство достигло пика на прошлой неделе после того, как Израиль атаковал переговорщиков ХАМАС в Катаре, что могло сорвать хрупкие мирные переговоры.

«Он меня ********», — нецензурно выразился Трамп о Нетаньяху, по словам чиновников, слышавших этот комментарий. Уточняется, что американский лидер обсуждал со старшими помощниками, включая госсекретаря США Марко Рубио, как реагировать на эти «наглые» удары.

Однако, по словам высокопоставленного израильского чиновника, отношения между Нетаньяху и Трампом являются прекрасными, а сообщения об обратном — «фейковыми новостями». Он добавил, что интересы и основные ценности США и Израиля тесно связаны.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что ведет переговоры с США о разделе сектора Газа, и назвал анклав «золотой жилой» в сфере недвижимости. Он отметил, что Тель-Авиву и Вашингтону нужно решить, как они будут делить землю в процентах.

