Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

09:22, 22 мая 2026

В Амурской области осудили мужчину за угрозы полицейскому
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Амурской области осудили мужчину за угрозы полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, в марте мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где сожительница потребовала, чтобы он собрал вещи и ушел. В ходе сборов он обнаружил газовый пистолет.

После этого мужчина пришел в отдел полиции, подошел к окну приема граждан, достал пистолет и высказал в адрес сотрудника угрозы расправой. Затем бросил оружие и попытался скрыться, но сразу был задержан.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что российский байкер на ходу пнул полицейского.

