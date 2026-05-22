10:02, 22 мая 2026Мир

В ЕС захотели принять меры против оскандалившегося израильского министра

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Итамар Бен-Гвир. Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) настаивают на введении санкций против израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию скандального видеоролика с активистами флотилии «Сумуд», следовавшей в сектор Газа. Об этом сообщает Politico.

«ЕС должен срочно ввести санкции против Бен-Гвира», — заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни присоединился к призыву, как и Бельгия, а Польша рассматривает запрет на въезд в республику. Однако некоторые другие страны сообщества выступили против введения ограничений, в частности, глава МИД Чехии Петр Мацинка.

Также по словам двух чиновников ЕС, возможное введение санкций против Израиля может быть «политизировано в преддверии предстоящих в октябре выборов в Израиле». «Это то, чего он [Бен-Гвир] хочет. Видео было позорным трюком, но это предвыборный трюк», — допустил один из европейских дипломатов.

20 мая Бен-Гвир опубликовал видео с задержанными на флотилии «Сумуд». На опубликованной видеозаписи видно, что израильские военные применили насилие в отношении активистов.

