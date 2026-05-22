Экономика
10:42, 22 мая 2026Экономика

Зависимость армянских поставщиков цветов от российского рынка оценили

РИА Новости: Армения лишится 90 % доходов от экспорта цветов при потере рынка РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Армянские экспортеры цветов сильно зависят от сбыта на российский рынок, потеря последнего может обернуться для Еревана серьезными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

На долю России приходится более 90 процентов доходов Армении от экспорта цветов. По итогам прошлого года совокупная стоимость поставок этой продукции из постсоветской страны в РФ достигла 46 миллионов долларов. Российский рынок обеспечил 93,8 процента доходов Армении от продажи цветов.

Доля остальных импортеров оказалась гораздо ниже. Так, вторым крупнейшим покупателем армянских цветов в 2025-м стала Грузия с результатом 2,3 миллиона долларов и долей в 5 процентов. Тройку лидеров замкнул Казахстан (почти 515 тысяч долларов, 1 процент).

Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов в Россию из Армении. Мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств, а также завершения анализа ее результатов. В ведомстве объяснили свое решение необходимостью защитить российский рынок от карантинных товаров.

