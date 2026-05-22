В России объяснили заявление главкома ВСУ о переходе к новой военной стратегии

Военный эксперт Кнутов: Новая стратегия ВСУ будет рассчитана на террор

Заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о переходе украинских формирований к новой стратегии ведения боевых действий говорит о том, что Киев сделает упор на террор и увеличение числа обстрелов мирных граждан. Так его слова прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Сырский заявил, что украинская армия переходит к новой стратегии ведения боевых действий. Он объяснил, что для остановки продвижения российских войск ВСУ будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

«Я предполагаю, что это будет стратегия контрударов и стратегия нанесения массированных ударов вглубь территории России, включая мирное население. Ставка будет сделана именно на увеличение количества терактов на территории нашей страны, обстрелов гражданских объектов и жилых домов», — заявил Кнутов.

По его словам, в 2026 году ВСУ будут стараться не дать Российской армии перейти в наступление. Удары будут наноситься так, чтобы не позволить сконцентрировать войска на одном направлении. Кнутов указал, что такую тактику можно назвать стратегией «тысячи уколов».

При этом специалист отметил, что новая стратегия украинской армии будет нивелирована, так как Россия при правильном распределении ресурсов способна продолжать давление по всей линии фронта.

Ранее Сырский заявлял, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. Он отмечал, что самыми горячими в течение апреля были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.