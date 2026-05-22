Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 22 мая 2026Россия

Семья открестилась от оказавшегося в центре скандала сына российского миллионера

Мачеха открестилась от попавшего в скандал сына миллионера Корнилова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

Семья открестилась от Сергея Корнилова-младшего — сына нижегородского миллионера Сергея Корнилова-старшего, оказавшегося в центре скандала. Об этом стало известно из публикации «Регнум».

В беседе с изданием мачеха Корнилова, Екатерина, заявила, что не имеет к пасынку никакого отношения.

Мы с Сергеем не общаемся после смерти его отца, никакого отношения к нему я не имею! Я его не знаю! Он никакого отношения ко мне не имеет!

мачеха Сергея Корнилова

Как сообщалось ранее, пьяный Корнилов попал в ДТП на желтом Mercedes-Benz SL — он потерял управление и столкнулся с несколькими машинами. После этого он покинул место аварии и поехал пить вино в одно из городских кафе. Там он записал видео, на кадрах которого назвал россиян отребьем.

Момент устроенной Корниловым аварии попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ для атак ракет большой дальности

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Раскрыта тайна погубившего семью из четырех человек арбуза

    В России хотят избавиться от перекрестков одного типа

    Назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D

    В «Коломенском» начали сносить историческую булыжную дорогу села Дьяково

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok