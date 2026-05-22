Семья открестилась от оказавшегося в центре скандала сына российского миллионера

Мачеха открестилась от попавшего в скандал сына миллионера Корнилова

Семья открестилась от Сергея Корнилова-младшего — сына нижегородского миллионера Сергея Корнилова-старшего, оказавшегося в центре скандала. Об этом стало известно из публикации «Регнум».

В беседе с изданием мачеха Корнилова, Екатерина, заявила, что не имеет к пасынку никакого отношения.

Мы с Сергеем не общаемся после смерти его отца, никакого отношения к нему я не имею! Я его не знаю! Он никакого отношения ко мне не имеет! мачеха Сергея Корнилова

Как сообщалось ранее, пьяный Корнилов попал в ДТП на желтом Mercedes-Benz SL — он потерял управление и столкнулся с несколькими машинами. После этого он покинул место аварии и поехал пить вино в одно из городских кафе. Там он записал видео, на кадрах которого назвал россиян отребьем.

Момент устроенной Корниловым аварии попал на видео.