Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

Сын богатейшего нижегородского бизнесмена Сергея Корнилова устроил массовое ДТП. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 21-летний Сергей Корнилов-младший потерял управление за рулем Mercedes-Benz SL и вылетел на встречку, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями.

За несколько часов до аварии нижегородский мажор хвастался перед подписчиками в соцсетях видео из ресторана. На нем Корнилов держит в руках бокал с алкоголем и находится в состоянии сильного опьянения. Позже он также назвал своих подписчиков нищетой, которая скучно живет, и попросил не обижаться. Уже после ДТП до сына бизнесмена дозвонились журналисты издания Baza, в разговоре с которыми он подтвердил, что причиной аварии стало алкогольное опьянение.

Личность виновника ДТП хорошо известна в городе, так как его отец, Сергей Корнилов-старший, был гендиректором группы компаний «Луидор», специализирующейся на выпуске спецтехники, металлоизделий, а также на реализации и ремонте авто. Предпринимателя не стало в августе 2024 года.

Сразу после ДТП Корнилов продолжил пить в ресторане

Сразу после устроенного им пьяного ДТП 21-летний сын гендиректора ГК «Луидор» Сергей поехал в ресторан, где продолжил напиваться. Вскоре после этого его заметили заснувшим на одном из диванов в заведении.

Как сообщает Baza, нижегородский мажор отказался от медосвидетельствования после аварии, заявив, что он находится в «алкогольном трипе». При этом в ресторане он продолжил не только пить, но и общаться с подписчиками и журналистами, а также ругаться с жителями города в соцсетях.

Так, корреспонденты сумели дозвониться до виновника аварии и попросили его прокомментировать случившееся, а также объяснить свои оскорбления в адрес подписчиков. В ответ на это Корнилов заявил, что обычные люди слишком скучно живут, — себя он при этом назвал «главным героем». «Мне ***** сколько людей в Нижнем это увидит, мне до *****. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете *****», — заявил он.

Момент ДТП с пьяным Корниловым попал на видео

Дорожные камеры запечатлели, как водитель за рулем кабриолета вылетает на встречную полосу и почти сразу сталкивается с автомобилем Kia. Затем машина отлетает и сталкивается с движущимся на пути автомобилем Nissan. При этом автомобиль виновника ДТП отлетает на бордюр и лишается колеса.

На видео записали разговор Корнилова с инспектором ДПС в служебном авто. Позже сотрудник службы подтвердил, что молодой человек отказался от медицинского освидетельствования.

Кроме того, в полиции рассказали, что за последние полтора-два года в отношении нижегородского мажора составили 161 административный протокол. Из них 51 дело касается уклонения от исполнения наказания. Подавляющее количество штрафов при этом было оплачено.