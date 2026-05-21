Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

Mash: Сын миллионера Корнилова после пьяного ДТП уехал пить в ресторан

21-летний сын нижегородского миллионера, гендиректора группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова Сергей после устроенного им пьяного ДТП уехал в ресторан, где продолжил пить. Об этом пишет Mash в Telegram.

Журналистам удалось дозвониться до Корнилова, называвшего перед аварией своих подписчиков нищетой, и спросить, сколько нужно зарабатывать, чтобы таковым не считаться. В ответ сын миллионера предложил им приехать в Нижний Новгород. «Вы живете скучно, вы не главный герой. Главный герой — это я. Мне ***** сколько людей в Нижнем это увидит, мне до *****. Либо я дальше бухаю спокойно, либо вы идете *****», — прокомментировал он ситуацию.

В свою очередь, Baza выяснила, что после аварии Корнилов отказался от медосвидетельствования. Изданию он объяснил это тем, что находился в «алкогольном трипе».

Утром 21 мая Корнилов-младший попал в ДТП за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL. Как стало известно, на Похвалинском съезде он потерял контроль над машиной, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями. За несколько часов до аварии мужчина выкладывал в соцсети видео из ресторана, держа в руках бокал. Кроме того, уже управляя иномаркой, он сообщил своим подписчикам, что «пьян в дупло», и назвал их «нищетой».

В сентябре 2025 года в Воронеже произошло смертельное ДТП, которое устроил сын высокопоставленной чиновницы из Федеральной налоговой службы. 31-летний пьяный россиянин на иномарке протаранил припаркованный полуприцеп, в результате чего его 22-летняя пассажирка получила смертельные травмы. Самого же мужчину доставили в больницу.