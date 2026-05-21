В Кремле оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика ЕС

Песков: РФ слышала заявления Стубба, что с русскими нужно говорить, мы готовы

Россия слышит заявления европейских политиков о необходимости переговоров с Москвой и готова к разговору. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Последние недели мы слышали заявление от президента Финляндии Александра Стубба. Слышали и из Берлина о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем «тотальная конфронтация». Именно этим, по его словам, сейчас и занимаются европейские страны.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.