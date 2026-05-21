Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 21 мая 2026Мир

В Кремле оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика ЕС

Песков: РФ слышала заявления Стубба, что с русскими нужно говорить, мы готовы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Россия слышит заявления европейских политиков о необходимости переговоров с Москвой и готова к разговору. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Последние недели мы слышали заявление от президента Финляндии Александра Стубба. Слышали и из Берлина о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем «тотальная конфронтация». Именно этим, по его словам, сейчас и занимаются европейские страны.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Российские супруги от обиды пошли на кражу и раздали добычу прохожим

    Раненый российский боец СВО успел выскочить из горящей машины и спасти сослуживцев

    Лыжник Коростелев рассказал о дефиците презервативов на зимней Олимпиаде-2026

    Внучка бывшего мэра российского города высказалась о расправе над ним

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok