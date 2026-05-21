В стране — союзнице США заявили о развитии военного сотрудничества с Россией

У Южной Кореи и России есть база для развития сотрудничества в оборонной сфере. Об этом заявил почетный профессор международного бизнеса и торговли Технологического университета Кореи Санг Чхоль Пак во время международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения», отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я думаю, что между Россией и Южной Кореей есть много возможностей для сотрудничества, даже в оборонной сфере», — подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в 1995 году Россия поставила Южной Корее танковую продукцию, а в самой Корее использовали российские технологии для запусков первых спутников.

Представитель Южной Кореи также рассказал, что Россия является одним из передовых обладателей аэрокосмических технологий.

И если мы сможем сотрудничать друг с другом в долгосрочной перспективе, мы сможем стать еще сильнее в аэрокосмической отрасли Санг Чхоль Пак почетный профессор международного бизнеса и торговли Технологического университета Кореи

5 мая стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность участия страны в новой инициативе президента США Дональда Трампа. Она именуется как «Проект Свобода» и направлена на помощь терпящим бедствие судам в Ормузском проливе.