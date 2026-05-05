Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 5 мая 2026Мир

Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

Южная Корея рассматривает участие в американском «Проекте Свободы»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Южная Корея рассматривает возможность участия страны в новой инициативе президента США Дональда Трампа, которую он назвал «Проект Свобода», направленной на помощь терпящим бедствие судам в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Newsis со ссылкой на пресс-релиз администрации президента страны.

«Мы внимательно следим за заявлениями президента Трампа и рассматриваем предложение США, принимая во внимание готовность на Корейском полуострове и внутренние правовые процедуры», — говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что Сеул активно участвует в международных усилиях по «восстановлению глобальных морских логистических сетей».

«Что касается "Проекта Свободы", Южная Корея и США поддерживают постоянный и тесный контакт по вопросам, касающимся стабильного использования основных морских путей, включая Ормузский пролив», — сказано в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Южной Корее следует присоединиться к американской операции по открытию Ормузского пролива. Соответствующее предложение политик сделал на фоне известий о взрыве и пожаре в Ормузском проливе на сухогрузе Namu, оператором которого является южнокорейская компания. Трамп обвинил в инциденте Иран.

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что два судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства. Вскоре в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Вероятность прямого столкновения России и НАТО оценили

    Россияне полюбили спонтанные поездки по родной стране

    В России предупредили о тактическом ходе Зеленского и более массированных атаках ВСУ

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok