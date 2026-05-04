16:09, 4 мая 2026Мир

Операция США в Ормузском проливе привела к первым результатам

CENTCOM: Два судна уже вышли из Ормузского пролива при сопровождении США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Sonny Escalante / U.S. Navy / Handout / Reuters

Два судна уже вышли из Ормузского пролива при сопровождении американских военных кораблей в рамках операции «Свобода» по освобождению заблокированных судов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Американские военные активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческих перевозок. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли транзитом через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — утверждается в публикации.

По данным командования, американские эсминцы с управляемыми ракетами в настоящее время действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках операции США.

Ранее стало известно о намерении США возобновить боевые действия против Ирана, если Исламская Республика предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение торговых судов, застрявших в Ормузском проливе.

