КСИР опроверг данные США о проходе судов через Ормузский пролив

КСИР назвали ложью данные США о проходе судов через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опроверг утверждения американского военного командования о проходе торговых судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Никакие торговые суда и танкеры в течение последних нескольких часов не проходили через пролив. Утверждения американских официальных лиц безосновательны и являются чистой неправдой», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что два судна под американским флагом пересекли пролив в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства. В Тегеране подчеркнулb, что любое судоходство, не соответствующее правилам иранской стороны, будет остановлено силой.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что с 4 мая Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, заблокированных в Ормузском проливе. Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».

Позднее Axios стало известно, что операция «Проект Свобода» не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями.