Раскрыты детали новой операции Трампа

Axios: Операция США «Свобода» не предполагает обязательного сопровождения судов

Анонсированная лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом операция под названием «Проект Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.

«Новая инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США», — уточняется в публикации издания. Как пишет один из источников, корабли США будут расположены в непосредственной близости. Их разместят на случай, если потребуется предотвратить якобы возможные атаки военных Ирана на коммерческие суда, которые проходят через важнейшую транспортную артерию.

По данным собеседников Axios, американские ВМС должны будут давать морякам сведения о наиболее безопасных морских маршрутах прохода через этот пролив.

Ранее Дональд Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, заблокированных в Ормузском проливе из-за военного конфликта. Она должна начаться уже в понедельник, 4 мая.

В своем обращении лидер Соединенных Штатов также пригрозил тем, кто захочет помешать реализации проекта. Тогда, по его словам, военным США «придется разбираться силой».