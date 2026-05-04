Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 4 мая 2026Мир

Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

Трамп: США ответят силой на попытку помешать операции «проект Свобода»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Globallookpress.com

США ответят силой в случае попытки помешать проведению операции «проект Свобода». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силой», — написал он.

Речи идет об операции по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. Как сообщил Трамп, она начнется в понедельник, 4 мая. Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

    Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Захарова заявила о навязывании гражданства США детям дипломатов

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok