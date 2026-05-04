Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

Трамп: США ответят силой на попытку помешать операции «проект Свобода»

США ответят силой в случае попытки помешать проведению операции «проект Свобода». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силой», — написал он.

Речи идет об операции по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. Как сообщил Трамп, она начнется в понедельник, 4 мая. Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».