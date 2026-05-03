Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 3 мая 2026Мир

Трамп заявил об операции по выводу судов через Ормузский пролив

Трамп: Вывод застрявших в Ормузском проливе судов начнется 4 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, операция «проект Свобода», начнется утром в понедельник, 4 мая. «Многие из этих кораблей испытывают нехватку продовольствия и всего необходимого для того, чтобы крупные экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях», — отметил американский лидер.

Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев». Трамп предупредил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон будет бороться вмешательством силой.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты с начала блокады перенаправили 48 связанных с Ираном судов. До этого Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это «очень прибыльное дело».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Премьер Финляндии поставил Зеленского на место

    ВСУ нанесли удар по российскому предприятию

    Трамп вновь вступился за Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok