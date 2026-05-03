Трамп заявил об операции по выводу судов через Ормузский пролив

Трамп: Вывод застрявших в Ормузском проливе судов начнется 4 мая

Соединенные Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, операция «проект Свобода», начнется утром в понедельник, 4 мая. «Многие из этих кораблей испытывают нехватку продовольствия и всего необходимого для того, чтобы крупные экипажи могли оставаться на борту в здоровых и санитарных условиях», — отметил американский лидер.

Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев». Трамп предупредил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон будет бороться вмешательством силой.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты с начала блокады перенаправили 48 связанных с Ираном судов. До этого Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это «очень прибыльное дело».