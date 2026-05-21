14:59, 21 мая 2026

В России зафиксировали резкий рост альтернативного импорта машин

Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С января по апрель 2026 года в Россию ввезли 53,5 тысячи новых легковых машин без получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Таким образом альтернативный импорт вырос на 94 процента относительно того же периода прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

От отметил, что рост в этом сегменте зафиксирован впервые за последние два года. До этого объемы параллельного ввоза сокращались: в 2024 году падение составило 20 процентов, а в 2025-м — пять процентов.

Главным каналом поставки «параллельных» машин осталась Киргизия. Через нее проходит более 40 процентов от всего объема неофициальных поставок. Этот маршрут нарастил отгрузки на 185 процентов к прошлому году. Еще 36 процентов машин приезжают в Россию напрямую из Китая (рост на 106 процентов).

Снижаются поставки из Белоруссии. За отчетный период через соседнюю стану завезли 4,1 тысячи автомобилей, что на 20 процентов меньше прошлогоднего показателя. Доля белорусской «альтернативы» упала до 7,7 процента.

Почти 70 процентов легковых машин, поступивших по альтернативным каналам, произведены на китайских заводах. Однако под маркировкой «Made in China» в Россию едут глобальные бренды. Среди них — Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi, BMW и другие популярные у россиян марки.

Ранее стало известно, что за четыре месяца текущего года россияне приобрели 105,5 тысячи подержанных легковых машин китайского производства. Относительно того же периода прошлого года, показатель вырос на 45,5 процента.

