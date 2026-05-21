Раскрыты еще двое участвовавших в поножовщине у метро в российском городе подростков

14:09, 21 мая 2026

В Петербурге задержаны еще двое подростков после поножовщины у метро «Озерки»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла еще двоих подростков, участвовавших в поножовщине у метро «Озерки». Об этом сообщает «78» в Telegram-канале со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Новые фигуранты — два школьника 14 и 15 лет.

Как сообщает «Фонтанка.ру» в Telegram-канале, подростки устроили поножовщину 18 мая из-за ссоры об идеологических воззрениях.

Тогда 17-летний подросток с ножом напал на 15-летнего школьника и нанес ему более 20 ударов. На допросе он рассказал, что схватился за нож, потому что испугался.

По словам напавшего на мальчика, он со своей компанией проводил время на фудкорте. В какой-то момент к ним подошла группа незнакомцев. Они задали вопрос «Правый, левый или трад?». Фигурант и его компания порекомендовали им идти прочь, но спустя некоторое время эта группа вернулась. Затем разговор продолжился на парковке.

Юноша рассказал, что его призывали к ответу несколько человек, которые показывали перцовые баллончики и разводной ключ. Он отметил, что испугался, достал нож и якобы в это же время получил струю в лицо. Происходящее после этого он запомнил нечетко.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 17-летнего подростка, искромсавшего ножом 15-летнего школьника на парковке у метро «Озерки».

