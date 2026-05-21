14:02, 21 мая 2026

Куба применила белорусскую «Печору» на учениях

Куба применила модернизированный в Белоруссии ЗРК «Печора-2БМ» на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вооруженные силы Кубы в ходе недавних учений применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Печора-2БМ», который модернизировали белорусские специалисты. Об этом пишет Telegram-канал ImpNavigator.

В публикации обратили внимание на кадры, демонстрирующие работу расчета кубинского ЗРК. Автор допустил, что на видео показали один из комплексов С-125-2БМ «Печора-2БМ», которые модернизировала научно-производственная организация «АЛЕВКУРП». Автор напомнил, что в прошлом году Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил об успешных испытаниях «Печоры-2БМ» для неназванной страны Карибского бассейна.

Модернизированный ЗРК предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних дальностях. Кроме того, «Печора-2БМ» может обстреливать наземные и надводные радиоконтрастные цели. С-125-2БМ обнаруживает цели на дальности до 70 километров, а максимальная наклонная дальность поражаемой цели составляет 30 километров.

В апреле журнал «Национальная оборона» писал, что российский ЗРК «Тор» будут модернизировать из-за боев на Ближнем Востоке.

