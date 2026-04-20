09:43, 20 апреля 2026

Российские «Торы» модернизируют из-за боев на Ближнем Востоке

ЦАМТО: ЗРК «Тор» модернизируют из-за боев на Ближнем Востоке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» из-за боев на Ближнем Востоке будут модернизировать, пишут в журнале «Национальная оборона» эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Авторы отмечают, что в основу дальнейшего усовершенствования ЗРК лягут военные конфликты последнего времени, происходящие с использованием воздушных средств нападения западного производства. «Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Говоря о ЗРК «Тор-М2», эксперты отметили его способность перехватывать как баллистические ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Главными преимуществами российского комплекса авторы сочли его быстрое развертывание, на которое уходит всего три минуты, и способность осуществлять перехват в движении.

В марте газета «Красная звезда» сообщила, что «Тор-М2» Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции прикрывают бойцы мобильных огневых групп.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов рассказал журналу «Национальная оборона», что производитель ЗРК малой дальности семейства «Тор» модернизировал боевые машины системы.

