Зенитные «Торы» прикрыли гладкоствольными ружьями

«Красная звезда»: Комплексы ПВО «Тор-М2» в зоне СВО прикрывают бойцы с ружьями

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) прикрывают бойцы мобильных огневых групп. О защите комплексов от дронов рассказали в публикации «Красной звезды».

Отмечается, что противник активно применяет FPV-квадрокоптеры и барражирующие боеприпасы, которыми пытается атаковать системы противовоздушной обороны (ПВО). Поэтому «Торы» получили дополнительное прикрытие.

«Каждый выезд ЗРК "Тор-М2" стал сопровождаться мобильными огневыми группами, оснащенными средствами радиоэлектронной борьбы, автоматами, пулеметами, приспособленными к ведению зенитного огня, и гладкоствольными ружьями», — пишет издание.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в боевые машины ЗРК семейства «Тор» внесены десятки изменений с начала СВО.