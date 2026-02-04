Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:32, 4 февраля 2026Наука и техника

Российские «Торы» модернизировали

Зиятдинов: В боевые машины ЗРК «Тор» внесли десятки изменений
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Производитель зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» модернизировал боевые машины системы. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«"Купол" постоянно модернизирует свои серийные изделия — только в боевые машины семейства "Тор" с учетом опыта применения в зоне СВО за год внесены десятки изменений», — сообщил он.

Зиятдинов добавил, что специалисты завода продолжают работу над модернизацией огневых средств и расширением номенклатуры зенитных управляемых ракет.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Комплексы семейства «Тор» предназначены для прикрытия объектов от крылатых ракет, дронов, планирующих бомб, самолетов и вертолетов. Гусеничная боевая машина ЗРК «Тор-М2» несет до 16 ракет 9М338К, которые способны перехватывать малоразмерные цели на высоте от 5 метров до 12 километров.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что в зоне СВО российские комплексы «Тор» уничтожили сотни изделий западного производства, включая ракеты HIMARS и высокоточные бомбы с комплектами JDAM.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Посольство отреагировало на задержание российских моряков Эстонией

    В США объяснили появление российского «Опустошителя» в Иране

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok