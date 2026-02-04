Российские «Торы» модернизировали

Зиятдинов: В боевые машины ЗРК «Тор» внесли десятки изменений

Производитель зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» модернизировал боевые машины системы. Об этом генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«"Купол" постоянно модернизирует свои серийные изделия — только в боевые машины семейства "Тор" с учетом опыта применения в зоне СВО за год внесены десятки изменений», — сообщил он.

Зиятдинов добавил, что специалисты завода продолжают работу над модернизацией огневых средств и расширением номенклатуры зенитных управляемых ракет.

Комплексы семейства «Тор» предназначены для прикрытия объектов от крылатых ракет, дронов, планирующих бомб, самолетов и вертолетов. Гусеничная боевая машина ЗРК «Тор-М2» несет до 16 ракет 9М338К, которые способны перехватывать малоразмерные цели на высоте от 5 метров до 12 километров.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что в зоне СВО российские комплексы «Тор» уничтожили сотни изделий западного производства, включая ракеты HIMARS и высокоточные бомбы с комплектами JDAM.