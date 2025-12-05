Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

«Калашников»: В ходе СВО российские ЗРК «Тор» уничтожили сотни снарядов НАТО

В ходе специальной военной операции (СВО) российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» уничтожили сотни изделий НАТО. Об этом в Telegram пишет концерн «Калашников».

Компания обратила внимание на видео с боевой работой расчетов ЗРК «Тор-М2» 1-й танковой армии группировки войск «Запад», которые уничтожили сотни воздушных целей противника. Концерн обращает внимание, что ЗРК за время СВО уничтожала не только беспилотники, но и другую технику западного производства, в частности, ракеты реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), авиабомбы с управляющими комплектами Joint Direct Attack Munition (JDAM), барражирующие боеприпасы Switchblade 600 и франко-британские ракеты Storm Shadow.

«Калашников» отметил высокую маневренность ЗРК, которая способна перемещаться на скорости до 80 километров в час.

В ноябре научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов сообщил, что регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок ЗРК семейства «Тор».

В том же месяце концерн рассказал, что гусеничное шасси комплексов «Тор» обеспечивает этим системам высокую маневренность и проходимость.