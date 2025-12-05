Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 5 декабря 2025Наука и техника

Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

«Калашников»: В ходе СВО российские ЗРК «Тор» уничтожили сотни снарядов НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» уничтожили сотни изделий НАТО. Об этом в Telegram пишет концерн «Калашников».

Компания обратила внимание на видео с боевой работой расчетов ЗРК «Тор-М2» 1-й танковой армии группировки войск «Запад», которые уничтожили сотни воздушных целей противника. Концерн обращает внимание, что ЗРК за время СВО уничтожала не только беспилотники, но и другую технику западного производства, в частности, ракеты реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), авиабомбы с управляющими комплектами Joint Direct Attack Munition (JDAM), барражирующие боеприпасы Switchblade 600 и франко-британские ракеты Storm Shadow.

«Калашников» отметил высокую маневренность ЗРК, которая способна перемещаться на скорости до 80 километров в час.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В ноябре научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов сообщил, что регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок ЗРК семейства «Тор».

В том же месяце концерн рассказал, что гусеничное шасси комплексов «Тор» обеспечивает этим системам высокую маневренность и проходимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok