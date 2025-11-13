Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:27, 13 ноября 2025Наука и техника

Востребованность российских ЗРК «Тор» оценили

Барабанов: ЗРК «Тор» востребованы в регионах, где высока вероятность атак дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Регионы, где высока вероятность атак дронов, — это потенциальные рынки для поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства «Тор». Востребованность российских систем оценил научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов, передает ТАСС.

«Потенциальными рынками ЗРК "Тор" остаются регионы с высокой вероятностью воздушных атак малых и средних целей: страны Ближнего Востока и Северной Африки, где активно применяются БПЛА и управляемые боеприпасы; государства Юго-Восточной Азии с островной географией и потребностью в мобильных ПВО, а также государства Латинской Америки и Африки, где особенно необходимы автономные и сравнительно недорогие комплексы», — говорится в материале «Экспорта вооружений».

По оценке эксперта, «Торы» востребованы как у традиционных партнеров России, так и среди новых заказчиков, которые ищут проверенные решения для защиты войск и стратегических объектов. Он напомнил, что Армения сообщала об активном участии ЗРК «Тор-М2КМ» в боевых действиях в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Автор отметил, что Индия проявляет интерес к решениям, которые позволяют эффективно поражать низколетящие и скоростные цели. Кроме того, делегации Вьетнама, Ирана, Ирака и Бахрейна неоднократно посещали стенды концерна ВКО «Алмаз-Антей» на международных выставках.

В июле генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в конструкцию «Торов» внесли более 80 доработок на основе опыта применения комплексов в зоне СВО. 60 улучшений касаются радиотехнической аппаратуры ЗРК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости