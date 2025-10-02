Наука и техника
«Калашников» рассказал о «всепроходимой колеснице» «Тора»

«Калашников»: «Всепроходимое» шасси ЗРК «Тор» обеспечивает высокую маневренность
Гусеничное шасси зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» обеспечивает этим системам высокую маневренность и проходимость. О преимуществах машины рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

В сообщении обратили внимание на видео Минобороны России, демонстрирующее уничтожение дрона противника в небе над Запорожской областью. Российские бойцы использовали «Тор-М2» на «всепроходимой колеснице» ГМ-5955.15-01.

«ЗРК "Тор-М2" — высокоманевренная боевая машина на прекрасном гусеничном ходу, которой не страшны никакие бездорожья», — сообщили в концерне.

Там добавили, что гусеничное шасси, которое выпускает Мытищинский машиностроительный завод, позволяет развивать скорость до 80 километров в час по шоссе и 30 километров в час — на грунте.

В августе стало известно, что российские ЗРК «Тор-М2» начали оснащать дополнительной броней и комплексами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

