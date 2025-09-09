В России сын высокопоставленной чиновницы устроил смертельное ДТП

В Воронеже пьяный сын чиновницы из ФНС устроил смертельное ДТП

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной чиновницы из Федеральной налоговой службы (ФНС) устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

31-летний россиянин 3 сентября влетел на иномарке в припаркованный полуприцеп. 22-летнюю пассажирку, находящуюся в авто, спасти не удалось. Самого водителя доставили в больницу.

Согласно медицинскому освидетельствованию, сын чиновницы был нетрезв. В 2022 году мужчину уже лишали водительских прав, а спустя полтора года он снова попался пьяным за рулем, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.

Родственники пассажирки выразили опасения по поводу того, что виновник аварии может уйти от ответственности, поскольку его мать работает в управлении ФНС по Воронежской области. Как пишет Baza, она занимает должность главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства.

Близкие погибшей рассказали, что уголовное дело до сих пор не было заведено. По их данным, сын чиновницы уже выписался и находится на свободе.

Ранее стало известно, что депутат Курганской областной Думы Владимир Алейников заявил о своей вине в смерти человека.