Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:49, 22 мая 2026Авто

Доля Китая на европейском рынке электромобилей резко выросла

Bloomberg: Китай захватил больше 15 % европейского рынка электромобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В апреле 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электромобилей впервые превысила 15 процентов. Об этом сообщило Bloomberg.

Продажи машин BYD и Chery в прошлом месяце выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 38 281 штуку.

Агентство отметило, что «китайцы» активно завоевывают европейский рынок, привлекая покупателей, ориентирующихся на цену, в то время как местные производители испытывают трудности с предложением доступных электромобилей и конкуренцией в технологическом плане.

Помимо электромобилей, китайские автопроизводители продолжают демонстрировать высокие результаты в сегменте подключаемых гибридов, на долю которых в апреле пришлось почти 29 процентов продаж.

Чтобы укрепить свои позиции в Европе и избежать пошлин на импорт электромобилей, китайские производители стремятся нарастить объемы производства в регионе. Некоторые, как, например, BYD, строят собственные заводы в Европейском союзе.

При этом введение Евросоюзом пошлин на импорт китайских электромобилей мало повлияло на ситуацию.

По данным CNBC, в апреле 2026 года китайский производитель электрокаров BYD поставил 314 тысяч легковых автомобилей или на 15,7 процента меньше, чем год назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о чудовищном преступлении ВСУ

    В ЛНР раскрыли место запуска дронов ВСУ по колледжу в Старобельске

    Москвичей успокоили насчет появления смерчей

    Российские водители назвали самый раздражающий тип транспорта на дорогах

    Доля Китая на европейском рынке электромобилей резко выросла

    Раскрыто самочувствие Маклакова на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    В Германии придумали новый способ дать денег Украине

    Россиянин разбил соседу голову кувалдой из-за шума

    Раскрыт секрет откровенного наряда самой красивой женщины в мире на фестивале в Каннах

    В России ответили на слова Пашиняна о нежелании ссориться с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok