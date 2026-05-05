Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
10:58, 5 мая 2026Авто

Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

CNBC: Продажи автомобилей BYD упали почти на 16 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

В апреле 2026 года китайский производитель электрокаров, компания BYD заявила, что поставила 314 000 легковых автомобилей. Об этом сообщил канал CNBC.

Достигнутый показатель оказался на 15,7 процента ниже, чем год назад. Причиной такой динамики называют усиление конкуренции. Продажи BYD падают уже восьмой месяц подряд, в то время как Leapmotor и Zeekr заявляют о рекордно высоких ежемесячных поставках.

В то же время, по данным Гонконгской фондовой биржи, экспорт BYD достиг исторического максимума в 135 098 автомобилей. Это рекордный показатель, который более чем на 70 процентов превышает значения аналогичного периода 2025 года.

В марте 2026 года продажи BYD снизились на 20,5 процента, до 300 222 автомобилей. В I квартале 2026 года реализация машин в Китае упала на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году в России спрос на автомобили BYD серьезно вырос. Официально было зарегистрировано 2445 транспортных средств, что более чем в два раза (на 107 процентов) превышает результат годичной давности (1182 единицы).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

    В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

    В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права

    В МИД России заявили о переводе региона НАТО на «казарменно-караульное положение»

    Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

    Японский депутат рассказал о содержании послания России от премьер-министра

    Девочку нашли мертвой на улице в Подмосковье

    Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки

    Обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО

    В России вдохновились США и призвали игнорировать спутники для дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok